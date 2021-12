Barbara D'Urso, il dolore per la strage di Ravanusa: 'Sono sconvolta' (Di lunedì 13 dicembre 2021) commuove Barbara D'Urso . Mentre emergono nuovi dettagli dietro alla terribile esplosione di gas nell'Agrigentino che ha causato finora la morte di 7 persone, la conduttrice televisiva segue con ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) commuoveD'. Mentre emergono nuovi dettagli dietro alla terribile esplosione di gas nell'Agrigentino che ha causato finora la morte di 7 persone, la conduttrice televisiva segue con ...

Advertising

IlContiAndrea : Questa settimana eccezionalmente la nuova puntata di #DragRaceItalia su @discoveryplusIT sarà disponibile da domani… - NickitaFlor : @GrandeFratello vogliamo Barbara Urso. Signorini oggi farà passare la bestemmia di Solei. - SilviaSiza56 : RT @ggiuve1897: #gfvip #fuorisoleil anche Barbara d'urso sputtana Solaio a #Pomeriggio5 dicendo che lei non è stupida per niente e se vuole… - Silvicina3 : @GrandeFratello Poi la vedi tra un anno incinta e sposata e cornuta e abbandonata che piagnuccola da Barbara d Urs… - MGabriellaSann1 : @WandadiSomma Per Barbara d'urso è geniale. Aiutoooo -