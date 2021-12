13 dicembre 1981 … (Di lunedì 13 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – ‘Vento selvaggio’ è un brano di Antonello Venditti. E chissà, forse l’artista di fede giallorossa ha pensato a Catanzaro-Roma del 13 dicembre 1981 sospesa per forti raffiche. Era l’undicesima giornata e quel dì la Fiorentina raggiunse al primo posto Juventus e Inter, sconfitte rispettivamente da Ascoli (decise Enrico Nicolini, al primo centro con i marchigiani) e Napoli. La Viola espugnò il capoluogo emiliano con le reti di Eraldo Pecci e Luciano Miani, che scrivevano così l’incipit realizzativo in maglia gigliata. Per ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ da Bologna vi era Piero Pasini, colpito da un fatale attacco di cuore mentre raccontava la rete dell’ex centrocampista granata. Altri risultati di quella domenica: Como-Udinese 0:2, Torino-Avellino 1:1, Milan-Genoa 0:0, Cagliari-Cesena 1:1, nel giorno del ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 13 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – ‘Vento selvaggio’ è un brano di Antonello Venditti. E chissà, forse l’artista di fede giallorossa ha pensato a Catanzaro-Roma del 13sospesa per forti raffiche. Era l’undicesima giornata e quel dì la Fiorentina raggiunse al primo posto Juventus e Inter, sconfitte rispettivamente da Ascoli (decise Enrico Nicolini, al primo centro con i marchigiani) e Napoli. La Viola espugnò il capoluogo emiliano con le reti di Eraldo Pecci e Luciano Miani, che scrivevano così l’incipit realizzativo in maglia gigliata. Per ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ da Bologna vi era Piero Pasini, colpito da un fatale attacco di cuore mentre raccontava la rete dell’ex centrocampista granata. Altri risultati di quella domenica: Como-Udinese 0:2, Torino-Avellino 1:1, Milan-Genoa 0:0, Cagliari-Cesena 1:1, nel giorno del ...

