(Di domenica 12 dicembre 2021) “Vi”. Ha risposto così con tono minaccioso aiche gli chiedevano di esibire documenti d’identità ea una fermata della metro a Roma un cittadino romeno di 39 anni pregiudicato, che è stato denunciato e multato. Proseguono le verifiche deidella Capitale dedicate al controllo del rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Nella giornata di ieri, idelle Stazioni Roma viale Libia e Roma Parioli hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo dei mezzi pubblici, nella stazione ferroviaria Roma Tiburtina e sulla linea Fs Roma- Viterbo, oltre che nelle fermate della metropolitana “Bologna” e “Libia”. Sono ...

StraNotizie : 'Vi dovrebbero fucilare', insulti a carabinieri che chiedono green pass - italiaserait : “Vi dovrebbero fucilare”, insulti a carabinieri che chiedono green pass - Lazio_TV : 'Vi dovrebbero fucilare', così un cittadino romeno si è rivolto ai militari. - CorriereCitta : Prende i mezzi senza il Green Pass e al controllo urla ai carabinieri ‘Vi dovrebbero fucilare’: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : dovrebbero fucilare

Adnkronos

Ha preso i mezzi pubblici senza Green Pass, sperando forse di non essere controllato. Ma, quando all'uscita della sua fermata, alla stazione Euclide, nell'omonima piazza, nel quartiere Pinciano, a ...Non vanno demonizzati o considerati disertori daalla schiena come nel carnaio della Grande guerra. Pure loro, però,meditare sull'esempio del Milite ignoto, che non era un ...“Vi dovrebbero fucilare”. Ha risposto così con tono minaccioso ai carabinieri che gli chiedevano di esibire documenti d’identità e green pass a una fermata della metro a Roma un cittadino romeno di 39 ...Ha preso i mezzi pubblici senza Green Pass, sperando forse di non essere controllato. Ma, quando all’uscita della sua fermata, alla stazione Euclide, nell’omonima piazza, nel quartiere Pinciano, a rid ...