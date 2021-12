“Sono i suoi resti | purtroppo è lui” Il drammatico ritrovamento

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 dicembre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Sulla morte non c'era alcun dubbio, ma non si è mai capito come sia avvenuta. Sembra essere in via di risoluzione la vicenda della scomparsa di Luigi Scalambro, ingegnere in pensione di 82 anni di cui si erano perse le tracce il 25 giugno 2011 a Cunico, suo paese d'origine nell'Astigiano. Da tre anni, quando fu trovato un femore che gli apparteneva secondo l'esame del dna, non c'erano dubbi sul fatto che fosse morto. Pochi giorni fa, a dicembre 2021, altriquasi certamente appartenenti a luistati trovati poco distante dal primo. L'inchiesta è condotta dai carabinieri della compagnia di Villanova d'Asti coordinati dal pm Laura Deodato. Non si è ancora capito, però, quasi siano state le circostanze della scomparsa e come sia morto. A Cunico ...