Simone di Pasquale e Sara di Vaira in lacrime: è l’addio a Ballando con le stelle (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stata una puntata ricca di emozioni quella in onda l’11 dicembre 2021. Una puntata dedicata al ripescaggio ma anche alle storie dei maestri protagonisti di questo show del sabato sera di Milly Carlucci. Quest’anno infatti Ballando con le stelle perderà due degli storici protagonisti, due amatissimi ballerini, maestri che hanno fatto la storia del programma. Parliamo di Simone di Pasquale, che aprì proprio la prima edizione di Ballando con le stelle vincendo al fianco di Hoara Borselli, e di Sara di Vaira che come ha detto Milly Carlucci, è stata un vero pilastro del programma. “Ballando con le stelle è come una sedia che perderà una gamba” ha detto la conduttrice, riferendosi proprio a Sara. Per i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stata una puntata ricca di emozioni quella in onda l’11 dicembre 2021. Una puntata dedicata al ripescaggio ma anche alle storie dei maestri protagonisti di questo show del sabato sera di Milly Carlucci. Quest’anno infatticon leperderà due degli storici protagonisti, due amatissimi ballerini, maestri che hanno fatto la storia del programma. Parliamo didi, che aprì proprio la prima edizione dicon levincendo al fianco di Hoara Borselli, e didiche come ha detto Milly Carlucci, è stata un vero pilastro del programma. “con leè come una sedia che perderà una gamba” ha detto la conduttrice, riferendosi proprio a. Per i ...

