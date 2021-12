Sci di fondo: Therese Johaug si prende la 10 km tl femminile a Davos, precede Diggins e Karlsson. Italiane lontane (Di domenica 12 dicembre 2021) Sembra quasi strano a dirsi, visto l’andazzo delle ultime stagioni, ma per Therese Johaug quella odierna a Davos, nella 10 km a tecnica libera, è la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo in una gara con partenza a intervalli. La norvegese, infatti, aveva saputo prevalere solo nell’inseguimento a Kuusamo, collezionando due ulteriori secondi posti. Per lei tempo finale di 23’40?1, a certificare la vittoria numero 79 e il podio numero 146 a livello individuale. Seconda posizione, colta di grande voglia, per Jessie Diggins: 14?5 di ritardo per l’americana, a dimostrazione che Johaug ha sì vinto, ma non dominato questa volta. Terza la svedese Frida Karlsson a 17?1, precedendo l’altra USA Rosie Brennan (+24?3) e la norvegese Heidi Weng (+26?6). Ancora States in top ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Sembra quasi strano a dirsi, visto l’andazzo delle ultime stagioni, ma perquella odierna a, nella 10 km a tecnica libera, è la prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo in una gara con partenza a intervalli. La norvegese, infatti, aveva saputo prevalere solo nell’inseguimento a Kuusamo, collezionando due ulteriori secondi posti. Per lei tempo finale di 23’40?1, a certificare la vittoria numero 79 e il podio numero 146 a livello individuale. Seconda posizione, colta di grande voglia, per Jessie: 14?5 di ritardo per l’americana, a dimostrazione cheha sì vinto, ma non dominato questa volta. Terza la svedese Fridaa 17?1,ndo l’altra USA Rosie Brennan (+24?3) e la norvegese Heidi Weng (+26?6). Ancora States in top ...

Advertising

OA_Sport : Sci di fondo: Therese Johaug vince, ma non domina a Davos. Italiane nelle retrovie - TgrRaiVdA : Primo weekend di sci sulle due piste di fondo di #Valsavarenche, nel @PNGranParadiso. A #Pont, a 2000m di quota, l’… - FondoItalia : Sci di Fondo - Simen Hegstad Krüger domina la 15 skating di Davos. De Fabiani raccoglie qualche punto - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: Krueger trionfa tra gli uomini! Tocca alle donne - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Davos 2021 in DIRETTA: vince Krueger! Alle sue spalle Klaebo e Ustiugov De Fabiani in… -