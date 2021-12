Ranieri: “Addio alla Sampdoria? Ferrero aveva cambiato faccia” (Di domenica 12 dicembre 2021) “L’obiettivo immediato è la salvezza. Poi, bisogna crescere. Mi piace seminare, ho trovato una società super organizzata. C’è fiducia“. Lo ha detto Claudio Ranieri, attuale tecnico del Watford. L’allenatore italiano ha parlato anche della scelta di lasciare la Sampdoria e tornare in Premier League. “Non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno – ha precisato Ranieri sull’Addio ai blucerchiati -. All’inizio Ferrero era entusiasta, a lavoro ultimato la sua faccia era cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti“. “L’arresto di Ferrero? Ho letto le news e basta” ha risposo in conclusione Ranieri. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “L’obiettivo immediato è la salvezza. Poi, bisogna crescere. Mi piace seminare, ho trovato una società super organizzata. C’è fiducia“. Lo ha detto Claudio, attuale tecnico del Watford. L’allenatore italiano ha parlato anche della scelta di lasciare lae tornare in Premier League. “Non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno – ha precisatosull’ai blucerchiati -. All’inizioera entusiasta, a lavoro ultimato la suaera cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti“. “L’arresto di? Ho letto le news e basta” ha risposo in conclusione. SportFace.

Advertising

PotereaiSith : RT @sportface2016: Claudio #Ranieri sull'addio alla #Sampdoria: 'Non è stata una questione economica, #Ferrero aveva cambiato faccia' https… - sportface2016 : Claudio #Ranieri sull'addio alla #Sampdoria: 'Non è stata una questione economica, #Ferrero aveva cambiato faccia' - clubdoria46 : Sampdoria, Claudio Ranieri racconta la verità sul suo addio - TMWSampdoria : Ranieri su addio alla Sampdoria: 'Non è stata questione economica' - SampNews24 : #Ranieri si racconta: «Ecco perché ho lasciato la #Sampdoria. E su Ferrero…» -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Addio Sampdoria, Ranieri: "Non sentivo trasporto e ho preferito andarmene" Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria, si è raccontato in un'intervista. Il retroscena sul suo addio ai blucerchiati Claudio Ranieri si è raccontato in un'intervista de La Repubblica, edizione di Palermo. Le parole del tecnico del Watford, che ha parlato anche del suo addio alla Sampdoria. ...

Ranieri a Repubblica: 'Catania e Palermo palestre di vita e di calcio' Claudio Ranieri, doppio ex di Palermo e Catania, ha espresso il suo pensiero su Repubblica in un'... Infine il perché dell'addio ai blucerchiati: ' Non è stata una questione economica , qui guadagno ...

Sampdoria, Claudio Ranieri racconta la verità sul suo addio ClubDoria46.it Ranieri svela: «Non ho lasciato per una questione economica» ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria e ora del Watford, si è raccontato in un’intervista: le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, ex allenatore ...

Sampdoria, Claudio Ranieri racconta la verità sul suo addio L’ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri rivela i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina blucerchiata ...

Claudio, ex allenatore della Sampdoria, si è raccontato in un'intervista. Il retroscena sul suoai blucerchiati Claudiosi è raccontato in un'intervista de La Repubblica, edizione di Palermo. Le parole del tecnico del Watford, che ha parlato anche del suoalla Sampdoria. ...Claudio, doppio ex di Palermo e Catania, ha espresso il suo pensiero su Repubblica in un'... Infine il perché dell'ai blucerchiati: ' Non è stata una questione economica , qui guadagno ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria e ora del Watford, si è raccontato in un’intervista: le sue dichiarazioni Claudio Ranieri, ex allenatore ...L’ex allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri rivela i motivi che lo hanno spinto a lasciare la panchina blucerchiata ...