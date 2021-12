No-vax in rianimazione, il primario di Pisa: «Negano il virus e ci accusano di tenerli qui contro la loro volontà» (Di domenica 12 dicembre 2021) Il dottor Luigi De Simone racconta che cosa sta succedendo nel suo reparto. «Anche collegati al casco ventilatorio continuano a dire che il vaccino non è sicuro» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 12 dicembre 2021) Il dottor Luigi De Simone racconta che cosa sta succedendo nel suo reparto. «Anche collegati al casco ventilatorio continuano a dire che il vaccino non è sicuro»

