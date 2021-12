Messina | Sciotto | “Umiliato e dispiaciuto Mi arrendo non posso andare avanti”

Advertising

menelpallone : Sciotto: 'Sono umiliato, chiedo scusa ai tifosi, mi arrendo' - wikigreg : Vorrei sapere di quali gravi colpe si è macchiato nella storia il popolo messinese @barbero - GranataAndy : RT @Lasiciliaweb: Messina disastroso, Sciotto se ne va Imbarazzante 5-0 in casa della Turris, il presidente annuncia l'addio - Lasiciliaweb : Messina disastroso, Sciotto se ne va Imbarazzante 5-0 in casa della Turris, il presidente annuncia l'addio… - CornerMessina : Una brevissima dichiarazione rilasciata – a caldo – a Radio Amore dal presidente Pietro Sciotto anima il post sconf… -

Le rivelazioni shock del presidente dell'ACR Messina, Pietro Sciotto, dopo il pesante 5-0 rimediato sul campo della Turris, nel corso del match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Se ...Dopo il 5-0 incassato a Torre del Greco il presidente del Messina Pietro Sciotto ha deciso di interrompere brevemente il silenzio stampa che vige tuttora per dirigenti, squadra e staff tecnico, rilasc ...