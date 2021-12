Max, la festa è qui! Guarda i festeggiamenti di Verstappen (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen è campione del mondo per la prima volta. Al termine della gara, l'olandese ha fatto partire la festa per un successo tanto meritato quanto sofferto. Leggi su video.gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Maxè campione del mondo per la prima volta. Al termine della gara, l'olandese ha fatto partire laper un successo tanto meritato quanto sofferto.

Advertising

romatoday : Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi: festa olandese e lacrime per Hamilton - Today_it : Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi: festa olandese e lacrime per Hamilton - PalermoToday : Max Verstappen trionfa a Abu Dhabi: festa olandese e lacrime per Hamilton - annaventuuu : MAX ORA CI DEVI INVITARE ALLA FESTA POST GARA GRAZIE??? - xmattiellog : Buona festa delle storie su Max Verstappen #VerstappenvsHamilton #tièandatadiculomax -