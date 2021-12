LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sarà duello Schwarz-Noel? Alex Vinatzer all’assalto dei grandi (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.31: Zenhaeusern all’intermedio ha 8 decimi di ritardo 9.31: Manche apparentemente senza sbavature per il campione mondiale Foss-Solevaag che chiude con il tempo di 44?68 9.30: C’è il norvegese Foss-Solevaag al cancelletto di partenza 9.29: C’è il sole in Val d’Isere e al traguardo la temperatura è -8° 9.27: La prima manche è stata tracciata dal norvegese Ola Masdal, tracciatura molto lineare sulla carta, la seconda Sarà tracciata dallo svizzero Thierry Meynet 9.24: Per gli azzurri saranno al via anche Manfred Moelgg al via con il numero 19, Stefano Gross con il 24, Giuliano Razzoli con il 30, Simon Maurberger con il 33, Tommaso Sala con il 27 e Hannes Zingerle con il 63. 9.22: In casa ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ DALLE 10.30 9.31: Zenhaeusern all’intermedio ha 8 decimi di ritardo 9.31: Manche apparentemente senza sbavature per il campione mondiale Foss-Solevaag che chiude con il tempo di 44?68 9.30: C’è il norvegese Foss-Solevaag al cancelletto di partenza 9.29: C’è il sole in Vale al traguardo la temperatura è -8° 9.27: La prima manche è stata tracciata dal norvegese Ola Masdal, tracciatura molto lineare sulla carta, la secondatracciata dallo svizzero Thierry Meynet 9.24: Per gli azzurri saranno al via anche Manfred Moelgg al via con il numero 19, Stefano Gross con il 24, Giuliano Razzoli con il 30, Simon Maurberger con il 33, Tommaso Sala con il 27 e Hannes Zingerle con il 63. 9.22: In casa ...

