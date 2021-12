LIVE Curling Italia-Finlandia 7-5, Preolimpico 2021 in DIRETTA: si decide tutto all’ultimo end! (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:32 La situazione è la seguente: se l’Italia marca punti o se la Finlandia ne fa uno vincono gli azzurri, in caso di due punti per i finnici si andrà all’extra-end, mentre nell’eventualità di tre o più punti per Kiiskinen e compagni vince la Finlandia. 11:28 Arriva un punto per l’Italia! Si va all’ultimo end con gli azzurri avanti 7-5, si decide tutto adesso! 11:22 Serve sangue freddo a Retornaz, il nostro skip ha in mano la partita dell’Italia. 11:18 Sarebbe l’ideale uscire da questo end con due punti, farlo significherebbe mettere una bella ipoteca sulla vittoria. 11:14 Un punto nell’ottavo end per la Finalndia, l’Italia resta avanti 6-5 e torna di mano, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:32 La situazione è la seguente: se l’marca punti o se lane fa uno vincono gli azzurri, in caso di due punti per i finnici si andrà all’extra-end, mentre nell’eventualità di tre o più punti per Kiiskinen e compagni vince la. 11:28 Arriva un punto per l’! Si vaend con gli azzurri avanti 7-5, siadesso! 11:22 Serve sangue freddo a Retornaz, il nostro skip ha in mano la partita dell’. 11:18 Sarebbe l’ideale uscire da questo end con due punti, farlo significherebbe mettere una bella ipoteca sulla vittoria. 11:14 Un punto nell’ottavo end per la Finalndia, l’resta avanti 6-5 e torna di mano, ...

