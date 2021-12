LIVE Atletica, Europei cross 2021 in DIRETTA: Ingrebrigsten vince la 10000m! Klosterhalfen, Grovdal e Bahta in fuga (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare 15.21 A sua volta, Grovdal allunga, aumenta il distacco da Bahta! 15.19 Grovdal e Bahta provano ad allungare; Klosterhalfen, ai 6400m, è terza a +12?. 15.17 Rebecca Lonedo è sempre 12esima (+45?), 38esima Federica Zanne. 15.15 Ecco le prime 5 ai 4900m: 1 Konstanze Klosterhalfen (GER) 16:23 2 Karoline Bjerkeli Grovdal (NOR) – 3 Meraf Bahta (SWE) +1? 4 Jessica Judd (GBR) +7? 5 Alina Reh (GER) +8? 15.12 Aumenta ancora il distacco delle prime tre, letteralmente in fuga. 15.10 Rebecca Lonedo 12esima a 20 secondi di distanza dalla testa. 15.09 Arrivano i pazìrziali ai 3400m, quasi metà gara: le prime tre vanno via, Bahta, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare 15.21 A sua volta,allunga, aumenta il distacco da! 15.19provano ad allungare;, ai 6400m, è terza a +12?. 15.17 Rebecca Lonedo è sempre 12esima (+45?), 38esima Federica Zanne. 15.15 Ecco le prime 5 ai 4900m: 1 Konstanze(GER) 16:23 2 Karoline Bjerkeli(NOR) – 3 Meraf(SWE) +1? 4 Jessica Judd (GBR) +7? 5 Alina Reh (GER) +8? 15.12 Aumenta ancora il distacco delle prime tre, letteralmente in. 15.10 Rebecca Lonedo 12esima a 20 secondi di distanza dalla testa. 15.09 Arrivano i pazìrziali ai 3400m, quasi metà gara: le prime tre vanno via,, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Europei cross 2021 in DIRETTA: l’Italia si affida a Crippa c’è Ingebrigtsen - #Atletica #Europei… - TuttoASRoma : LIVE • TRIGORIA TRAINING 08/12 AM – Palestra, atletica, torello e tattica. 3 in individuale. Reynolds assente (TEST… - campagnandrea33 : RT @Andreozzo76: Ore 8.05 live su @Eurosport_IT 2 con @campagnandrea33 per raccontare una velocissima Maratona di Valencia! ???????????? #atle… - Andreozzo76 : Ore 8.05 live su @Eurosport_IT 2 con @campagnandrea33 per raccontare una velocissima Maratona di Valencia! ???????????? #atletica #maratona - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: A #LiveIn2021 è il momento delle protagoniste dell'atletica azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo, che hanno dato vita a un podio… -