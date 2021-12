Inter-Cagliari 4-0, nerazzurri al comando della Serie A. Decidono Lautaro, Sanchez e Calhanoglu (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Inter ha sconfitto il Cagliari per 4-0 nel match valido per la 17ma giornata della Serie A. I nerazzurri si sono imposti in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico di San Siro e sono balzati in testa alla classifica generale, con un punto di vantaggio sul Milan e tre sull’Atalanta. I nerazzurri passano in vantaggio al 30? con il colpo di testa di Lautaro Martinez su corner battuto da Calhanoglu. Nel finale di primo tempo Cragno stende Dumfries e viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa, che viene però sbagliato da Lautaro Martinez. Al 51? è Sanchez a marcare il raddoppio con un bel destro al volo su invito di Barella. L’Inter domina in lungo e in largo, chiudendo ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) L’ha sconfitto ilper 4-0 nel match valido per la 17ma giornataA. Isi sono imposti in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico di San Siro e sono balzati in testa alla classifica generale, con un punto di vantaggio sul Milan e tre sull’Atalanta. Ipassano in vantaggio al 30? con il colpo di testa diMartinez su corner battuto da. Nel finale di primo tempo Cragno stende Dumfries e viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa, che viene però sbagliato daMartinez. Al 51? èa marcare il raddoppio con un bel destro al volo su invito di Barella. L’domina in lungo e in largo, chiudendo ...

