Il Parma non riesce a vincere. Al Tardini è 1 - 1 contro il Perugia (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Parma di Iachini non riesce a vincere. Al Tardini contro il Perugia finisce 1 - 1: Sgarbi risponde a Inglese. L'allenatore gialloblù è ancora a secco di successi. Tre pareggi e un k.o. da quando ha ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 dicembre 2021) Ildi Iachini non. Alilfinisce 1 - 1: Sgarbi risponde a Inglese. L'allenatore gialloblù è ancora a secco di successi. Tre pareggi e un k.o. da quando ha ...

Advertising

sportli26181512 : Il Parma non riesce a vincere. Al Tardini è 1-1 contro il Perugia: Il Parma non riesce a vincere. Al Tardini è 1-1… - Gazzetta_it : Il Parma non riesce a vincere. Al Tardini è 1-1 contro il Perugia #SerieB - CalcioPillole : Nel match delle 14:00, valevole per la 17a giornata di #SerieB, finisce 1-1 tra #Parma e #Perugia. Al gol di Ingles… - sportli26181512 : Serie B, il Parma non sa mordere: 1-1 col Perugia: Ancora un segno X per la squadra di Iachini, che non riesce a su… - Luxgraph : Serie B, il Parma di Buffon non punge: col Perugia è 1-1 -