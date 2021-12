Formula 1 | Verstappen convocato | verdetto ancora in bilico

(Di domenica 12 dicembre 2021) Quest’anno il Mondiale di1 non smette di stupirci. La Mercedes ha infatti presentato una protesta ufficiale alla FIA per quanto avvenuto negli ultimi giri della corsa sul circuito di Yas Marina e in seguito a ciò i Commissari F1 hannoun rappresentante della Red Bull e il pilota olandese che già stava festeggiando il suo primo titolo iridato della carriera.?, Mondiale, F1“Un rappresentante della squadra è tenuto a riferire agli Steward alle 20:15 in relazione all’incidente di seguito. Protesta del Team Mercedes contro la classifica stabilita al termine della competizione, presunta violazione dell’articolo 48.12 del Regolamento Sportivo FIAUno 2021? si legge infatti nella nota diramata dalla FIA poco dopo la gara di Abu Dhabi che ha permesso a Maxdi ...

matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - EmilioBerettaF1 : Il Mondiale di Formula 1 non è ancora deciso: Verstappen convocato dai Commissari ad Abu Dhabi continua su:… - 1660Patriota : F1 Abu Dhabi, Verstappen campione del mondo all'ultimo giro! Battuto Hamilton in un finale pazzesco - La Gazzetta d…

ABU DHABI - E' stato ufficialmente respinto uno dei due reclami della Mercedes contro Maxin merito al Gran Premio d'Abu Dhabi di1. Il primo verdetto arriva sul brevissimo sorpasso in regime di Safety Car da parte dell'olandese su Lewis Hamilton: i Commissari Sportivi ...Sale sulle monoposto di3, nel 2014. Partecipa al campionato europeo FIA con la macchina ... Ma anon importa di essere considerato un pericolo pubblico. "Abituatevi - replica - , ...E non finisce qui. Se in pista si è imposto Max Verstappen, 24 anni, primo olandese a vincere il Mondiale grazie a un sorpasso dei suoi sul sette volte iridato Lewis Hamilton, il vero finale non è anc ...ABU DHABI - Uno dei due reclami della Mercedes contro Max Verstappen in merito al Gran Premio d’Abu Dhabi di Formula 1 è stato ufficialmente respinto. Il primo verdetto arriva sul brevissimo sorpasso ...