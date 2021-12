Formula 1 | Max Verstappen trionfa all’ultimo giro sul circuito di Abu Dhabi e vince il mondiale – Il video

(Di domenica 12 dicembre 2021) Dopo 22 gare, suldi Yas Marina di Abu, negli Emirati Arabi, si è concluso ildi1 con la vittoria, contesissima fino, di Maxche conquista il suo primo titoloin F1. E in lacrime sotto il casco, il 24enne olandese della Red Bull, dopo il sorpasso sul diretto rivale in classifica, mentre dalla radio il team lo acclama: «Siamo orgogliosi di te, te lo sei meritato ragazzo!». Malgrado abbia passato l’intera gara in vantaggio, Lewis Hamilton è stato invece superatodopo l’ingresso in pista della safety car, classificandosi dunque secondo, sia nella gara sia nella classifica generale del. Al terzo posto si è ...

SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - sportface2016 : +++MAX #VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE DI FORMULA 1 NEL FINALE PIU INCREDIBILE DELLA STORIA DELLO SPORT, BATTUTO #HAMILTON+++ #AbuDhabiGP - sereni4keystone : RT @matteorenzi: Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo campione… - gioviews : p osasuna abde formula 1 masi world champion la F1 max max max checo toto super max safety car latifi -

... presunta violazione dell'articolo 48.12 del Regolamento Sportivo FIAUno 2021', si legge infatti nella nota diramata dalla FIA poco dopo la gara di Abu Dhabi che ha permesso aVerstappen ......è che il giovaneEmilian Verstappen, nato il 30 settembre 1997 in Belgio, figlio dell'ex pilota Jos Verstappen, oggi è riuscito a 24 anni a vincere meritatamente il suo primo titolo in1. ...Il mondiale 2021 di Formula 1 ha scritto la storia, una storia che ha il nome di Max Verstappen. In un Gran Premio ancora una volta ai limiti dell'imprevedibile, in cui il titolo sembrava già tra le m ...ABU DHABI - Lewis Hamilton cede la propria egemonia in Formula 1. Il britannico è costretto ad abdicare dopo l'ultima gara di Abu Dhabi che ha incoronato Max Verstappen per la prima volta campione del ...