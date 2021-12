F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2021: orari, programma gara, diretta gratis del GP decisivo, streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) La giornata di domenica 12 dicembre stabilirà il Campione del Mondo 2021 di Formula Uno. Una stagione lunghissima e discussa sarà decisa dal Gran Premio di Abu Dhabi, che determinerà se Lewis Hamilton diventerà il primo uomo della storia a conquistare 8 titoli mondiali, oppure se Max Verstappen interromperà la sequenza di successi iridati dei piloti Mercedes, cominciata nell’ormai lontano 2014. Incredibilmente dopo 21 GP i due contendenti per il titolo sono alla pari! Dunque chi, oggi, arriverà davanti, farà proprio anche l’Iride. Per la verità Verstappen ha un esiguo vantaggio, perché nel caso nessuno dei due dovesse marcare punti, sarebbe l’olandese a laurearsi Campione, in virtù del maggior numero di vittorie (9 contro 8). Davvero il Mondiale 2021 si concluderà con un incidente, come accaduto in passato tra Ayrton Senna e Alain ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) La giornata di domenica 12 dicembre stabilirà il Campione del Mondodi Formula Uno. Una stagione lunghissima e discussa sarà decisa dal Gran Premio di Abu, che determinerà se Lewis Hamilton diventerà il primo uomo della storia a conquistare 8 titoli mondiali, oppure se Max Verstappen interromperà la sequenza di successi iridati dei piloti Mercedes, cominciata nell’ormai lontano 2014. Incredibilmente dopo 21 GP i due contendenti per il titolo sono alla pari! Dunque chi, oggi, arriverà davanti, farà proprio anche l’Iride. Per la verità Verstappen ha un esiguo vantaggio, perché nel caso nessuno dei due dovesse marcare punti, sarebbe l’olandese a laurearsi Campione, in virtù del maggior numero di vittorie (9 contro 8). Davvero il Mondialesi concluderà con un incidente, come accaduto in passato tra Ayrton Senna e Alain ...

zazoomblog : F1 Abu Dhabi 2021 Gara - Diretta Sky Sport e TV8 Campione del Mondo Max o Lewis? - #Dhabi #Diretta #Sport… - zazoomblog : F1 su TV8 orario d’inizio gara GP Abu Dhabi 2021: programma e palinsesto in chiaro - #orario #d’inizio #Dhabi #202… - hbwevther : tv8 che fa rivedere il tr di seb ad abu dhabi dell'anno scorso - mvb66 : Sto Guardando GP Abu Dhabi in onda su TV8 - Tutte le auto in pista per conquistare la migliore posizione in grig… - infoitsport : F1, orario gara 12 dicembre: programma GP Abu Dhabi, tv, streaming, guida Sky e TV8 -