F1: Mazepin positivo, non correrà ad Abu Dhabi (Di domenica 12 dicembre 2021) Il pilota della Haas Nikita Mazepin è risultato positivo al test per il Covid - 19 e non prenderà parte all'ultimo GP della stagione di Formula 1Fca ad Abu Dhabi. "Nikita è asintomatico e sta ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Il pilota della Haas Nikitaè risultatoal test per il Covid - 19 e non prenderà parte all'ultimo GP della stagione di Formula 1Fca ad Abu. "Nikita è asintomatico e sta ...

