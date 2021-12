Elezioni Libia, sempre più probabile il rinvio (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – Si delinea sempre più la prospettiva di un rinvio delle Elezioni presidenziali in Libia. Tanto da spingere alcuni dei principali leader ad organizzarsi per cercare di salvare il processo. Nei giorni scorsi si sono tenuti colloqui tra una dozzina di candidati nel tentativo di trovare i mezzi per preservare l’appuntamento del 24 dicembre. La data è stata fissata un anno fa dopo lunghe trattative patrocinate dalle Nazioni Unite. Tra i partecipanti l’ex ministro dell’Interno, Misrati Fathi Bachagha, l’ex ambasciatore libico negli Emirati Aref Ali Nayed, ora capo del partito Ihya Libya, l’ex capo di gabinetto di Muammar Gheddafi, Béchir Saleh, ??tornato in Libia a metà novembre dopo un decennio di esilio per presentare la sua candidatura, in ultimo Ismail al-Shtewi, uomo d’affari per lungo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – Si delineapiù la prospettiva di undellepresidenziali in. Tanto da spingere alcuni dei principali leader ad organizzarsi per cercare di salvare il processo. Nei giorni scorsi si sono tenuti colloqui tra una dozzina di candidati nel tentativo di trovare i mezzi per preservare l’appuntamento del 24 dicembre. La data è stata fissata un anno fa dopo lunghe trattative patrocinate dalle Nazioni Unite. Tra i partecipanti l’ex ministro dell’Interno, Misrati Fathi Bachagha, l’ex ambasciatore libico negli Emirati Aref Ali Nayed, ora capo del partito Ihya Libya, l’ex capo di gabinetto di Muammar Gheddafi, Béchir Saleh, ??tornato ina metà novembre dopo un decennio di esilio per presentare la sua candidatura, in ultimo Ismail al-Shtewi, uomo d’affari per lungo ...

