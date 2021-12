Concorso infanzia e primaria: candidati assenti non potranno recuperare prova. A meno che non si vada alle suppletive (Di domenica 12 dicembre 2021) Concorso infanzia e primaria: parte domani 13 dicembre un appuntamento importante per la scuola italiana: migliaia di insegnanti si confronteranno con le prove che li porteranno all'assunzione a tempo indeterminato. Un Concorso bandito nel 2020 e che solo adesso si sblocca, con l'espletamento della prima prova. Il seguito, cioè prova orale e graduatorie dovrebbero risultare passaggi più semplici, in relazione all'emergenza sanitaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 dicembre 2021): parte domani 13 dicembre un appuntamento importante per la scuola italiana: migliaia di insegnanti si confronteranno con le prove che li porteranno all'assunzione a tempo indeterminato. Unbandito nel 2020 e che solo adesso si sblocca, con l'espletamento della prima. Il seguito, cioèorale e graduatorie dovrebbero risultare passaggi più semplici, in relazione all'emergenza sanitaria. L'articolo .

