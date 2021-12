Bambina di 4 anni scomparsa nella notte del 7 dicembre. Nessuno crede che sia ancora vita (Di domenica 12 dicembre 2021) Una bimba di soli quattro anni, è scomparsa nella notte del 7 dicembre. Nessuno la cerca. Sean Gallup/GettyImagesEileen, una bimba di quattro anni, è scomparsa nella notte del 7 dicembre. Il fatto è avvenuto al confine tra Polonia e Bielorussia, precisamente in una gelida foresta polacca. La polizia bielorussa ha respinto Eileen e la sua famiglia in territorio bielorusso. Da ciò, la bimba si è smarrita. Le ricerche per trovare la Bambina sono in corso da giorni, ma non hanno prodotto alcun risultato. Ormai si fa avanti sempre di più l’ipotesi che Eileen non sia più in vita. La famiglia di Eileen ha cercato di attraversare il confine tra la ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 dicembre 2021) Una bimba di soli quattro, èdel 7la cerca. Sean Gallup/GettyImagesEileen, una bimba di quattro, èdel 7. Il fatto è avvenuto al confine tra Polonia e Bielorussia, precisamente in una gelida foresta polacca. La polizia bielorussa ha respinto Eileen e la sua famiglia in territorio bielorusso. Da ciò, la bimba si è smarrita. Le ricerche per trovare lasono in corso da giorni, ma non hanno prodotto alcun risultato. Ormai si fa avanti sempre di più l’ipotesi che Eileen non sia più in. La famiglia di Eileen ha cercato di attraversare il confine tra la ...

