Agrigento, esplosione e crollo di una palazzina a Ravanusa. I vigili del fuoco scavano tra le macerie: le immagini delle ricerche dei dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) I vigili del fuoco, che scavano incessantemente da ore tra le macerie e i detriti per cercare i dispersi in seguito all'esplosione e al crollo di una palazzina avvenuti a Ravanusa (Agrigento), in Sicilia, hanno recuperato il corpo di una donna purtroppo privo di vita. Sale a quattro il numero delle vittime, ma due donne sono state estratte dalle macerie ancora in vita.

