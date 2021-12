4 vittime accertate dal crollo della palazzina di Ravanusa È venuto giù tutto all' improvviso

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un forte boato seguito daldi unadi quattro piani in via Galilei e il danneggiamento di numerosi edifici nel centro di, nell’Agrigentino. La tragedia è avvenuta all’ora di cena, poco dopo le 20 e 30. Quattro al momento le. I dispersi sono 5, appartenenti a più gruppi familiari, mentre due donne una di 83 anni, sono state tratta in salvo e trasferite in ospedale. Una è in codice rosso mentre l’altra non sarebbe in gravi condizioni. Fra i dispersi, al momento, restano una assistente sociale trentenne, in avanzato stato di gravidanza, con il marito - che erano andati, ieri, a trovare i suoceri - e altri tre giovani del paese.I soccorritori sono ancora al lavoro per scavare tra le macerie dopo che nella notte sono stati spenti i diversi incendi che si sono ...