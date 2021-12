Uomini e Donne | Delirio in studio, va in scena un’asfaltata clamorosa: “Sei abituata al niente” (Di sabato 11 dicembre 2021) Volano parole pesanti nello studio di Uomini e Donne: confronto infuocato fra due protagoniste del programma, ecco i dettagli. Lo studio di Uomini e Donne (screenshot wittytv)Ieri è andata in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, che si è aperta con il grande ritorno in studio di Gemma Galgani dopo una lunga assenza a causa della positività al covid. La donna aveva intrapreso una conoscenza a distanza con il cavaliere Leonardo, che era addirittura andato a trovarla sotto il suo balcone durante il periodo di quarantena della donna.Gemma aveva reagito con grande gioia alla notizia, scoppiando in lacrime e accogliendolo a sua volta con uno striscione che recitava: “Io e te come nelle favole”, che ha scatenato l’ira di ... Leggi su specialmag (Di sabato 11 dicembre 2021) Volano parole pesanti nellodi: confronto infuocato fra due protagoniste del programma, ecco i dettagli. Lodi(screenshot wittytv)Ieri è andata in onda l’ultima puntata della settimana di, che si è aperta con il grande ritorno indi Gemma Galgani dopo una lunga assenza a causa della positività al covid. La donna aveva intrapreso una conoscenza a distanza con il cavaliere Leonardo, che era addirittura andato a trovarla sotto il suo balcone durante il periodo di quarantena della donna.Gemma aveva reagito con grande gioia alla notizia, scoppiando in lacrime e accogliendolo a sua volta con uno striscione che recitava: “Io e te come nelle favole”, che ha scatenato l’ira di ...

