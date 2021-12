Tornado devastano gli Stati Uniti, si temono 50 morti in Kentucky (Di sabato 11 dicembre 2021) La furia di un Tornado si è abbattuto nelle ultime ore in Kentucky, nel Sudest degli Stati Uniti. Le autorità al momento ipotizzano che ci siano decine di morti. Lo ha reso noto il governatore dello Stato americano, Andy Beshear: “Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre 50 vittime“, dice per poi aggiungere in un secondo momento di temere “fino a 100 vittime”. Le contee più colpite sono quelle a Sudovest: il ciclone avrebbe devastato una fabbrica di candele a Mayfield dove c’erano 110 persone che lavoravano. Tutta la zona centrale degli Stati Uniti è stata colpita ieri da violenti fenomeni meteorologici: il Tornado del Kentucky è stato solo l’apice del maltempo. Almeno 24 altre trombe d’aria sono state registrate in cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) La furia di unsi è abbattuto nelle ultime ore in, nel Sudest degli. Le autorità al momento ipotizzano che ci siano decine di. Lo ha reso noto il governatore dello Stato americano, Andy Beshear: “Sappiamo che probabilmente abbiamo oltre 50 vittime“, dice per poi aggiungere in un secondo momento di temere “fino a 100 vittime”. Le contee più colpite sono quelle a Sudovest: il ciclone avrebbe devastato una fabbrica di candele a Mayfield dove c’erano 110 persone che lavoravano. Tutta la zona centrale degliè stata colpita ieri da violenti fenomeni meteorologici: ildelè stato solo l’apice del maltempo. Almeno 24 altre trombe d’aria sono state registrate in cinque ...

