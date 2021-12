Roma, Mourinho pronto a rilanciare il giocatore! (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’ottima prestazione in Conference League, Borja Mayoral sembra destinato ad avere un’altra chance da titolare lunedì sera contro lo Spezia. Borja Mayoral, RomaCon Zaniolo squalificato, Mourinho sta valutando chi schierare al fianco di Tammy Abraham nell’attacco a due della Roma. Borja Mayoral fino ad oggi è stato uno dei calciatori meno utilizzati della rosa ma dopo l’ottima prestazione contro il CSKA Sofia sembra essere proprio lui il candidato numero uno a vestire la maglia da titolare. Per lui Mourinho dopo la partita ha speso parole fantastiche, apprezzando soprattutto l’impegno e lo spirito di sacrificio del calciatore. Con Felix appena guarito dal Covid e Shomurodov apparso non in gran forma nelle ultime partite disputate, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo l’ottima prestazione in Conference League, Borja Mayoral sembra destinato ad avere un’altra chance da titolare lunedì sera contro lo Spezia. Borja Mayoral,Con Zaniolo squalificato,sta valutando chi schierare al fianco di Tammy Abraham nell’attacco a due della. Borja Mayoral fino ad oggi è stato uno dei calciatori meno utilizzati della rosa ma dopo l’ottima prestazione contro il CSKA Sofia sembra essere proprio lui il candidato numero uno a vestire la maglia da titolare. Per luidopo la partita ha speso parole fantastiche, apprezzando soprattutto l’impegno e lo spirito di sacrificio del calciatore. Con Felix appena guarito dal Covid e Shomurodov apparso non in gran forma nelle ultime partite disputate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho Il Milan è di scena a Udine ROMA - SPEZIA lunedì ore 20:45 Roma (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho. Spezia (4 - 3 - 3): ...

Roma, ecco Bove: il talento che parla tre lingue e studia all'Università ... nel centrocampo della Roma che ha battuto il Cska chi è stato il migliore? La risposta è immediata: il ragazzino, al quale sia Mourinho sia i compagni hanno fatto i complimenti per la personalità ...

