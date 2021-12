MJF | “Potrei affrontare Roman Reigns nel 2024 | dipenderà tutto da Tony Khan…”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 dicembre 2021) MJF si sta pian piano cementando come uno dei più grandi heel della nuova generazione: arrogante, abile sul ring e molto devoto al suo status e al suo lavoro. Può piacere o meno, ma la sua dedizione è inattaccabile. Il wrestler ha più volte dichiarato di non voler escludere un eventuale passaggio in WWE al termine del suo contratto con la AEW: MJF poi non perde occasione per ribadire questa possibilità e stuzzicare la fantasia dei fan. The Tribal Chief vs. The Salt of the Earth? Parlando a Throwing Down con Renee e Miesha, MJF ha proprio parlato della possibilità di approdare in WWE nel:“E’ divertente. Molte persone propongono dream match come me vs. The Miz, me vs. Drew McIntyre, oppure me vs.. Possono davvero accadere questi incontri seKhan non dovesse pagarmi abbastanza? Forse, ...