La montagna, in sicurezza (Di sabato 11 dicembre 2021) Soggiorni in chalet o villaggi sperduti nel silenzio, col bianco tutt'intorno. Escursioni a numero chiuso, tra familiari o amici stretti. Un ritorno al passato (vista l'urgenza del presente), con qualche accortezza futuristica: prenotazione online degli accessi alle piste, applicazioni per evitare code e assembramenti, tecnologie evolute per sanificare gli spazi comuni, dalle cabine degli ascensori degli alberghi a quelle degli impianti di risalita. Neve sì, eccome. Ma con tutte le cautele: «La richiesta di viaggi sicuri rimarrà a lungo. Non si può tornare indietro sui nuovi standard sanitari ed è essenziale continuare a rassicurare i clienti. Per il 77 per cento dei nostri ospiti, l'igiene, il distanziamento e le politiche adottate dagli hotel sono i fattori più importanti che prendono in considerazione quando scelgono dove soggiornare» conferma a Panorama Ian Di Tullio, chief ...

Ultime Notizie dalla rete : montagna sicurezza CHAMPORCHER - La scuola di sci di Champorcher pronta per la stagione invernale Perché la montagna va riscoperta e amata nelle sue peculiarità a 360 gradi." Conclude Valeria Ducler. LEGGI LE ALTRE NOTIZIE DI: VdA CUORGNÈ - Cavallari Gino Snc: formazione e sicurezza sul lavoro

Valanga all'Abetone ... il consiglio di portare le catene da neve se si circola sulle arterie di montagna. Si raccomanda ...l'intensificazione delle precipitazioni del periodo invernale e per poter fronteggiare in sicurezza ...

Lavori sulla litoranea Gallipoli – Santa Maria al Bagno, chiusa la “Montagna spaccata” Galatone – Lavori di messa in sicurezza sulla parete rocciosa della cosiddetta “Montagna spaccata”. La Provincia di Lecce ha disposto la chiusura sulla strada provinciale 108, la litoranea a nord di G ...

