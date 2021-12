Gf Vip, Soleil bestemmia in inglese (VIDEO): sul web è bufera e si chiede l’espulsione (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera nella parte finale della puntata Live del Gf Vip in onda su Canale 5, i coinquilini hanno saputo che il reality terminerà lunedì 14 marzo. Alfonso Signorini ha dato a ciascuno di loro il tempo per riflettere, informando anche in questi giorni avranno un contatto diretto con le famiglie e gli agenti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Soleil sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gf Vip, Alex e il massaggio hot a Soleil (FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e Soleil (VIDEO): il web si divide Gf Vip, Soleil mette Alex e la moglie ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera nella parte finale della puntata Live del Gf Vip in onda su Canale 5, i coinquilini hanno saputo che il reality terminerà lunedì 14 marzo. Alfonso Signorini ha dato a ciascuno di loro il tempo per riflettere, informando anche in questi giorni avranno un contatto diretto con le famiglie e gli agenti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro Gianmaria (): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Gf Vip, Alex e il massaggio hot a(FOTO): intanto la moglie Delia Duran pronta ad entrare in casa per… Gf Vip, durante la Turandot bacio appassionato tra Alex e): il web si divide Gf Vip,mette Alex e la moglie ...

Advertising

GrandeFratello : Nelle ultime ore, un duro affronto ha reso protagoniste Soleil e Sophie: le due non si sono risparmiate parole fort… - tuttopuntotv : GF Vip, discussione a tarda notte tra Soleil e Lulù: “Copriti e vai in camera” #GFVip6 #GFVip #Canale5 - occhio_notizie : ''A Soleil Sorge viene fatto passare tutto'' #gfvip6 - infoitcultura : Lite tra Sophie e Soleil al GF Vip: interviene il padre e il pubblico in studio esplode in un’ovazione - infoitcultura : Gf Vip 6, Soleil Sorge ha bestemmiato? Il video che sta facendo discutere -