GF Vip | Signorini annuncia la data della finale | come hanno reagito i vipponi? Cosa è successo in diretta

(Di sabato 11 dicembre 2021) , durante la puntata di ieri, 10 dicembre 2021. Una puntata infuocata, quella del GF Vip in onda ieri sera, 10 dicembre 2021, su Canale 5. Una puntata durante la quale èdi tutto, dall’ennesimo capitolo del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GrandeFratello : Durante le prove di oggi, Alfonso Signorini ha salutato i Vip dal confessionale ricordando che stasera scopriranno… - infoitcultura : GF Vip, Gianmaria Antinolfi affossa Signorini: “Soleil quanti soldi ti ha dato” Bufera nella casa - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Giucas Casella e la casa occupata: “Aiuto io queste persone, pago loro l’affitto”. Ma è tutto… - infoitcultura : GF Vip 6, Soleil bestemmia: fatta fuori subito da Signorini | “La caccio subito via” - infoitcultura : Gf Vip, Giucas Casella vittima di uno scherzo da parte di Alfonso Signorini -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Signorini

avrebbe detto "no" a Zequila , e quest'ultimo, ancora speranzoso di diventare uno degli inquilini della Casa del GF, non l'avrebbe presa affatto bene... Grande Fratello: Antonio ...Continua la soap opera nella Casa del GF, firmata Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Se ieriha affrontato il tema del tradimento al contrario, con Delia che ha baciato un altro (per finta secondo molti, compreso Belli), ...GF Vip, Adriana Volpe su Soleil Sorge ammette: "Ti fa venire i dubbi" Soleil Sorge è sempre più chiacchierata all'interno del suo percorso al GF Vip, e ...Al Gf Vip Giucas Casella è stato vittima di uno scherzo: Alfonso Signorini gli ha fatto credere che la sua casa fosse stata occupata.