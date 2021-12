Genoa - Sampdoria 1-3 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

Advertising

sportmediaset : Serie A, #GenoaSampdoria 1-3: il derby è blucerchiato. #SportMediaset - SkySport : ?? GENOA-SAMPDORIA 1-3 Risultato finale ? ? #Gabbiadini (7') ? #Caputo (49') ? #Gabbiadini (67') ? #Destro (… - DiMarzio : #GenoaSampdoria, le scelte di Shevchenko e D'Aversa per il derby della Lanterna - infoitsport : Genoa-Sampdoria, Wander: “Giornata che sarà ricordata, faremo mercato” - jimmy73623940 : RT @DiMarzio: .@GenoaCFC, le parole di #Shevchenko dopo la sconfitta nel #DerbyDellaLanterna?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Sampdoria

Non ha nascosto la sua delusione Andriy Shevchenko dopo il 3 - 1 rimediato dal suonel derby contro la, gara che, ovviamente, non aiuta a migliorare una situazione in classifica già piuttosto complicata. "È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby e ...Lo dice il tecnico delAndrij Shevchenko dopo la sconfitta nel derby della Lanterna con la. Per l'allenatore ucraino un solo punto in cinque partite sulla panchina rossoblu: "Io ...Max caccia Arthur" scrive il Corriere dello Sport in apertura. A Venezia parte l'inseguimento della 'nuova' Juve al quarto posto. Allegri non convoca il ...Sport - Venerdì 10 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, andrà in scena Genoa - Sampdoria, Derby della Lanterna numero 123 e anticipo della diciassettesima giornata del ...