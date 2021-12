(Di sabato 11 dicembre 2021) Domenicoha pensato dirsi con i propridopo-Sampdoria, derby particolarmente rilevante per il campionato dei rossoblu, tramite i social network. Grifone sempre più in difficoltà per quanto riguarda la Serie A e la classificana piange, con il duro 1-3 al termine del derby a definire una situazione dai contorni tragici. Il capitano del club ligure ha dedicato alcune parole ai propri, constatando il periodo grigio e menzionando velatamente la volontà di uscire dal momento no.coraggioso nell’esternare il proprio pensiero dopo la tempesta rappresentata dal Derby della Lanterna, con i blucerchiati prevalenti nell’arco dei 90? regolamentari. Di seguito le dichiarazioni di: “Bisogna solo chiedere ...

Advertising

sportface2016 : #Genoa, #Criscito scrive ai tifosi: 'Chiediamo scusa, prendiamo le nostre responsabilità' - AnsaLiguria : Genoa: Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby. Ieri allo stadio anche nuovo general manager Johannes Spors… - ansa_liguria : Genoa: Criscito chiede scusa ai tifosi dopo il derby - sportli26181512 : Genoa, dopo il derby Criscito chiede scusa ai tifosi: Il capitano: 'Tutti, io in primis, ci prendiamo le nostre res… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Criscito: 'Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Criscito

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...GENOVA - "Bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi per questa classifica. Ci prendiamo tutte le nostre responsabilità, io in primis" . Così il capitano del, Mimmo, attraverso i social ha voluto parlare ai tifosi dopo la sconfitta nel derby e soprattutto in una situazione di classifica che vede ilal momento in piena zona ...Domenico Criscito ha pensato di scusarsi con i propri tifosi dopo Genoa-Sampdoria, derby particolarmente rilevante per il campionato dei rossoblu, tramite i social network. Grifone sempre più in diffi ...Analisi con il giornalista Beppe Nuti del derby della Lanterna perso malamente dal Genoa di mister Shevchenko: Destro ritorna a fare gol ...