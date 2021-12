Covid, 4.024 nuovi casi e 21 vittime in Lombardia: a Bergamo 263 positivi (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. Sono 4.024 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati resi noti dal Ministero della Salute e della Protezione Civile. In Lombardia sono stati effettuati 112.918 tamponi nelle ultime 24 ore, su un totale di 21.834.159 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 21 decessi, che portano il numero delle vittime complessive, in Lombardia, a 34.566. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.132 di cui 140 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.678 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 880.723 (+1.167). Gli attualmente positivi in totale sono 46.950 (+2.836). I DATI Milano: 1283 Brescia: 463 Varese: 447 Monza e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021). Sono 4.024 ial coronavirus innelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati resi noti dal Ministero della Salute e della Protezione Civile. Insono stati effettuati 112.918 tamponi nelle ultime 24 ore, su un totale di 21.834.159 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 21 decessi, che portano il numero dellecomplessive, in, a 34.566. Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 1.132 di cui 140 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.678 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 880.723 (+1.167). Gli attualmentein totale sono 46.950 (+2.836). I DATI Milano: 1283 Brescia: 463 Varese: 447 Monza e ...

