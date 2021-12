Ballando con le stelle | Fabio Galante durissimo contro Guillermo Mariotto | “Deve fare …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 11 dicembre 2021) Andrà in onda nella serata di oggi, sabato 11 dicembre 2021, una nuova puntata dicon le. In realtà si tratta della puntata di ripescaggio grazie alla quale i concorrenti eliminati avranno la possibilità di poter rientrare in gioco e quindi continuare a ballare per vincere questa nuova edizione del programma. Tra coloro che avranno tale opportunità vi troviamo anche l’ex calciatoreche all’interno dicon lenon ha avuto mai un buon rapporto con i giurati ed in particolar modo cona proposito del quale nel corso di una recente intervista rilasciata a Diva e Donna non ha espresso delle belle parole.attacca...