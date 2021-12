Virtus Bologna | infortunio Mannion | l’azzurro torna nel 2022 Hervey verrà operato

Advertising

sportface2016 : #VirtusBologna, #Mannion torna nel 2022. #Hervey verrà operato - VuNereBologna : Dopo l'infortunio di Cordinier altre bruttissime notizie per la Virtus Bologna ?????? Scopri di più:… - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Virtus Bologna, l’aggiornamento sugli infortunati - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Virtus Bologna, aggiornamento dall’infermeria: i tempi di recupero di Mannion e Harvey - grumpy792 : RT @VuNereBologna: ?? BREAKING NEWS Brutte notizie per la Virtus Bologna: Nico Mannion rientrerà ad inizio Gennaio mentre Kevin Hervey a Fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Bologna

...dellae della Nazionale dovrà sottoporsi a trattamenti specifici per il totale recupero dall'infortunio alla schiena e tornerà a disposizione ad inizio gennaio. Per Nico, giunto aa ...Presentato il nuovo lungo senegalese: domenica alle 19 in campo al PalaRadi contro la(diretta su Discovery+). 'Darò tutto me stesso in campo, sia in attacco che in difesa e non vedo l'ora di esordire. Mi ritengo un giocatore ...Non sono aggiornamenti incoraggianti quelli che arrivano dall’infermeria per la Virtus Bologna. Le V Nere hanno infatti comunicato che sia Nico Mannion che Kevin Hervey rientreranno direttamente nel 2 ...Il comunicato della società bianconera sulla condizione dei due giocatori. Mannion disponibile da gennaio, Hervey sarà operato e tornerà a febbraio ...