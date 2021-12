Tributaristi | su decreto antifrode bene modifiche per piccoli interventi edilizi e slittamento al 2022

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Labitalia) - “Se le semplificazioni sul, emerse dal confronto tra Parlamento e ministero dell'Economia si attueranno, non potremo che esserne soddisfatti” con queste parole il presidente dell'Istituto nazionale(Int), Riccardo Alemanno, ha commentato le ipotesi di esclusione deilavoridal visto di conformità formale e dall'asseverazione dei costi per il mantenimento e la gestione dei bonus fiscali, nonché la decorrenza delle norme dela partire dal. Il Presidente dell'Int e dell'Osservatorio sulla fiscalità di Confassociazioni, puntualizza: “Avevamo chiesto questigià all'indomani della fulminea pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del, ...

Il testo del messaggio è stato diffuso dal comunicato stampa del 6 dicembre dell'Istituto nazionale. Le richieste seguono la conversione in legge delfiscale 2022 . Mentre nel ..."In seguito all'introduzione del 'antifrode', e della conseguente estensione del visto di conformità sulle operazioni di ... il presidente nazionale di un'associazione diha ...Roma, 10 dic. (Labitalia) - “Se le semplificazioni sul decreto antifrode, emerse dal confronto tra Parlamento e ministero dell'Economia si attueranno, non potre ...L'intervento del tributarista e segretario generale di Terzjus: «Sul tema incombe una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea ai danni dell’Italia e trovare una soluzione rapida e co ...