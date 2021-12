Operai in nero, denunciato il titolare di un panificio nel Napoletano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – Una persona denunciata per utilizzo di lavoratori in nero e un’altra per guida senza patente, ma anche constatazione di come tutti i cittadini controllati fossero in regola con le normative legate a super green pass e green pass. È il bilancio di un servizio di verificata sul territorio eseguito a Torre Annunziata (Napoli) da decine di carabinieri della locale compagnia che, insieme ai militari del gruppo tutela del lavoro di Napoli, del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano hanno identificato 67 persone e ispezionato 34 veicoli. Massima attenzione è stata posta al rispetto della normativa che regola l’uso della certificazione verde, attenzione che ha dato riscontri positivi: infatti nessuna sanzione è stata elevata in quanto tutti i soggetti controllati hanno esibito regolare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – Una persona denunciata per utilizzo di lavoratori ine un’altra per guida senza patente, ma anche constatazione di come tutti i cittadini controllati fossero in regola con le normative legate a super green pass e green pass. È il bilancio di un servizio di verificata sul territorio eseguito a Torre Annunziata (Napoli) da decine di carabinieri della locale compagnia che, insieme ai militari del gruppo tutela del lavoro di Napoli, del nucleo cinofili di Sarno (Salerno) e del nucleo elicotteristi di Pontecagnano hanno identificato 67 persone e ispezionato 34 veicoli. Massima attenzione è stata posta al rispetto della normativa che regola l’uso della certificazione verde, attenzione che ha dato riscontri positivi: infatti nessuna sanzione è stata elevata in quanto tutti i soggetti controllati hanno esibito regolare ...

