Morte di Michele Merlo, prima svolta nelle indagini: la famiglia aspetta risposte (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Escluse al momento responsabilità dei medici di Bologna Sono passati più di cinque mesi dalla tragica e prematura scomparsa di Michele Merlo, il giovane cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi. Cinque mesi che non hanno cancellato il dolore della famiglia ma L'articolo proviene da Inews.it.

