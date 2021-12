LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: Hofer ancora in difficoltà sugli sci, due errori per Giacomel (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon 12.13: Hofer ancora in difficoltà sugli sci. Chiude con 1? al traguardo lasciando ben 32? all’ultimo giro 12.10: Brutto poligono di Fillon Maillet. Due errori e butta via la possibilità di vittoria. Jacquelin al traguardo è terzo a 23? e perde tanto da Kuehn 12.09: Doherty senza errori è nono dopo il primo poligono, J. Boe commette il primo errore in piedi della stagione, Desthieux con tre errori è decino al traguardo 12.07: Claude è ottavo dopo il primo poligono, Christiansen non sbaglia in piedi ed è veloce. è ottavo a 20? da Loginov 12.05: Noooooooooo! Doppio errore di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI12.13:insci. Chiude con 1? al traguardo lasciando ben 32? all’ultimo giro 12.10: Brutto poligono di Fillon Maillet. Duee butta via la possibilità di vittoria. Jacquelin al traguardo è terzo a 23? e perde tanto da Kuehn 12.09: Doherty senzaè nono dopo il primo poligono, J. Boe commette il primo errore in piedi della stagione, Desthieux con treè decino al traguardo 12.07: Claude è ottavo dopo il primo poligono, Christiansen non sbaglia in piedi ed è veloce. è ottavo a 20? da Loginov 12.05: Noooooooooo! Doppio errore di ...

