"Libertà, libertà, libertà". Il primo tweet di Patrick Zaki (Di venerdì 10 dicembre 2021) libertà libertà libertà???? ???? ????#PatrickZakipic.twitter.com/kZa5SCgxCp— PatrickZaki (@PatrickZaki1) December 10, 2021 "libertà, libertà, libertà". Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della ...

Ultime Notizie dalla rete : Libertà libertà Il primo tweet di Patrick Zaki, "Libertà, libertà, libertà" "Libertà, libertà, libertà". Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto anche in ...

Il primo tweet di Patrick Zaki,'Libertà, libertà, libertà' - Africa Agenzia ANSA ". Tre semplici parole, le prime twittate da Patrick Zaki nell'account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti 'Patrick Libero'. Accompagna il tweet, scritto anche in ...