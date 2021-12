Le pagelle musicali con cui si chiude X Factor 2021

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Baltimora ha vinto X: il cantante-produttore ha strappato la vittoria, che sembrava quasi certa, al collega gIANMARIA, con un colpo di scena semi annunciato nella parte finale della finalissima in diretta dal Forum di Assago, almeno a giudicare dai commenti sui social in corso d'opera. La vittoria di Baltimora è anche di Hell Raton, al secondo anno giudice di XF con lieto fine annesso (nell'edizione precedente, aveva vinto la “sua” cantante Casadilego). Secondo posto per gIANMARIA, che nonostante sembrasse l'erede di Anastasio, alla fine è stato sconfitto dal pop e dal “bel canto” di Baltimora. Terzo posto, senza dubbio stretto, per i Bengala Fire, rock band che in finale sembrava più ospite che concorrente, vista la padronanza e l'energia sul palco, percorso tra corse e salti dall'instancabile cantante Mario. Fuori dal podio, Fellow, del ...