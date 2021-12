La Nato verso il 2030. Conversazione con Mircea Geoan? (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La Nato verso il 2030”. È questo il titolo del nuovo evento organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division, in programma giovedì 16 dicembre, alle ore 12. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) la Conversazione con Mircea Geoan?, vice segretario generale della Nato, moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche e Airpress, con la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. Al centro del dibattito il complessivo processo di riflessione strategica che sta attraversando l’Alleanza, avviato lo scorso giugno con la presentazione dell’iniziativa Nato2030 da parte del segretario generale Jens Stoltenberg. Il processo è ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Lail”. È questo il titolo del nuovo evento organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con laPublic Diplomacy Division, in programma giovedì 16 dicembre, alle ore 12. In diretta su questa pagina e su Facebook (@formichenews) lacon?, vice segretario generale della, moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche e Airpress, con la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali. Al centro del dibattito il complessivo processo di riflessione strategica che sta attraversando l’Alleanza, avviato lo scorso giugno con la presentazione dell’iniziativada parte del segretario generale Jens Stoltenberg. Il processo è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottolineare l'impeg… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottol… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per s… - GeorgeBologan : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottolineare l'impegno deg… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Joe Biden ha parlato oggi con il gruppo dei nove di Bucarest del fianco est dell'Alleanza 'per sottolineare l'impegno deg… -