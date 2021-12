Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 13 dicembre | Agnese vorrà un chiarimento

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’appuntamento con le anticipazioni de Il6 continua senza sosta. Nella puntata, che andrà in onda su Rai Uno, lunedì 12, Tina vedendo sua madre particolarmente preoccupata per lei, prenderà una drastica decisione riguardo al suo intervento. Il6, anticipazioni 13Glide Il, inerenti alla puntata della soap opera che andrà in onda il 13, rivelano che Tina deciderà di annullare il suo intervento, e stare accanto a sua madre, che a causa dello stress ha avuto un malore improvviso. Nonostante tutto, il rapporto tra la signora Amato e Salvatore non migliorerà affatto. ...

Advertising

ClioAmerio : Conoscete le valli piemontesi del Monviso? Qui tutte le attività outdoor che si possono fare in questo periodo!… - CInvrea : RT @CInvrea: @ClioAmerio ci parla delle terre del #Monviso: paradiso delle attività outdoor - ClioAmerio : RT @CInvrea: @ClioAmerio ci parla delle terre del #Monviso: paradiso delle attività outdoor - iamstefaania : Confermo la bruttezza delle ship presenti adesso nel Paradiso,vediamo se si riprenderanno con Marco-Stefania se pun… - eeleonoradavol2 : Il Paradiso Delle Signore ~ Daily 4° Stagione Sessantaquattresima puntata 2021 #umbertaide -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

...uno dei Paesi più tassati al mondo non significa nulla perché per alcuni contribuenti è un... soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione, del brusco aumentobollette. Come ...La nostra regione è anche ricca di terme, boschi, fiumi e lagune incontaminati; il bosco di Nubladu Amaru, ad esempio, è considerato il nostro piccoloorchidee, con oltre 327 specie; e ...Da domenica 12 dicembre, e per tutte le festività, il parco di via Monte Gran Paradiso, a Colleverde di Guidonia, grazie all’iniziatva della Pro-Loco, si accenderà delle luci del Natale. Dalle 10:00 a ...La serata dedicata al San Domenico da Guzman si terrà martedì 14 dicembre nella chiesa parrocchiale San Domenico di Legnano. Durante l'evento il professor Gianni Vacchelli, leggerà e commenterà il Can ...