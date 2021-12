“Grazie Villarreal…”: Reina contro l’Atalanta, a Immobile tocca pagare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Atalanta no, Villarreal sì. Pepe Reina aveva scommesso con Ciro Immobile sul passaggio del turno di Champions League e l’attaccante ha dovuto pagare… Fino alla fine l’Atalanta è stata sul filo del rasoio con un piede in Champions League, ma alla fine il Villarreal ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della competizione internazionale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Atalanta no, Villarreal sì. Pepeaveva scommesso con Cirosul passaggio del turno di Champions League e l’attaccante ha dovuto… Fino alla fineè stata sul filo del rasoio con un piede in Champions League, ma alla fine il Villarreal ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale della competizione internazionale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MatteoLuccisano : @AntonioCorsa @kantor57 Dalla tua risposta sopra,sul “grazie allo zenit”etc.Siamo arrivati primi per aver vinto qua… - tommcherubini : RT @tommcherubini: Su @Gazzetta_it racconto chi è Danjuma, ormai già soprannominato 'Danjumagic', una delle rivelazioni di questa stagione.… - zazoomblog : Atalanta-Villarreal 0-1. Spagnoli in vantaggio grazie a Danjuma LA DIRETTA - #Atalanta-Villarreal #Spagnoli - Campanelli11 : Grazie per il supporto morale, non è facile scrivere il pezzo sul Villarreal sapendo che forse non vedrà mai la luce - Campanelli11 : @davideduz @juventibus Grazie alla neve ho tempo fino alla fine di Ata - Villarreal, le mie ore di sonno ringraziano ?? -