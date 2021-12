Godfall Challenger Edition e Prison Architect gratuiti su Epic Games

Leggi su gamesandconsoles

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Per i prossimi 6 giorniregalerà copie gratuite di, il miglior lock-em-up del mondo eil co-op fino a 3 giocatori per mostrare la tua abilità, perfezionare la tua build e distruggere i tuoi nemici. Una volta aggiunti i giochi al tuo account, saranno tuoi per sempre. COME OTTENERE GRATUITAMENTE L’EDIZIONE DI: Vai suStore o vai al gioco nel launcher diprima del 16 dicembre 2021, aggiungi il gioco al carrello e fai il checkout. Dopodiché, il gioco è tuo per sempre. COME OTTENERE GRATUITAMENTEVai su...