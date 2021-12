Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie e lascia il GF Vip: “Io lunedì me ne vado” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ormai è una settimana che Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni limonano come se non ci fosse un domani. Ieri notte però c’è stata una battuta d’arresto, perché l’imprenditore napoletano ha voluto fare dei passi indietro per tutelare i suoi sentimenti. L’ex tronista infatti – nonostante sia molto attratta – non prova sentimenti per il coinquilino ed è stata chiara. Antinolfi invece si sta affezionando e non vuole farsi male con questo flirt. Inoltra il gieffino ha confessato a Sophie che lunedì sera abbandonerà il GF Vip, visto che il contratto lo vincola a restare fino al 13 dicembre (nessuno è obbligato ad accettare il prolungamento fino a marzo). Gianmaria chiude con Sophie ed esce lunedì #gfvip #gfvip6 — Leo ... Leggi su biccy (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ormai è una settimana cheCodegoni limonano come se non ci fosse un domani. Ieri notte però c’è stata una battuta d’arresto, perché l’imprenditore napoletano ha voluto fare dei passi indietro per tutelare i suoi sentimenti. L’ex tronista infatti – nonostante sia molto attratta – non prova sentimenti per il coinquilino ed è stata chiara.invece si sta affezionando e non vuole farsi male con questo flirt. Inoltra il gieffino ha confessato achesera abbandonerà il GF Vip, visto che il contratto lo vincola a restare fino al 13 dicembre (nessuno è obbligato ad accettare il prolungamento fino a marzo).coned esce#gfvip #gfvip6 — Leo ...

