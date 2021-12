Gf Vip, Gianmaria e Sophie sempre più distanti: "Devo proteggermi" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Gianmaria Antinolfi, turbato per la decisione dell'amico e coinquilino Aldo Montano di abbandonare il Gf Vip 6, ha preso la sua decisione riguardo la sua relazione con Sophie Codegoni. L'imprenditore napoletano ha scelto che l'approccio giusto in questo momento è quello di prendere le distanze dalla modella per evitare di soffrire, perché quando hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, le ha detto: "Devo proteggere me stesso". Nelle scorse ore Gianmaria Antinolfi ha fatto un intervento, e ovviamente Sophie Codegoni non si sarebbe mai aspettata queste parole da lui dopo gli ultimi avvenimenti. Nonostante fosse sempre più attratto dalla modella, il gieffino partenopeo l'ha lasciata senza parole non appena le ha detto: "Ho bisogno di stare lontano da te". L'ex tronista di "Uomini e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 dicembre 2021)Antinolfi, turbato per la decisione dell'amico e coinquilino Aldo Montano di abbandonare il Gf Vip 6, ha preso la sua decisione riguardo la sua relazione conCodegoni. L'imprenditore napoletano ha scelto che l'approccio giusto in questo momento è quello di prendere le distanze dalla modella per evitare di soffrire, perché quando hanno avuto l'opportunità di confrontarsi, le ha detto: "proteggere me stesso". Nelle scorse oreAntinolfi ha fatto un intervento, e ovviamenteCodegoni non si sarebbe mai aspettata queste parole da lui dopo gli ultimi avvenimenti. Nonostante fossepiù attratto dalla modella, il gieffino partenopeo l'ha lasciata senza parole non appena le ha detto: "Ho bisogno di stare lontano da te". L'ex tronista di "Uomini e ...

Advertising

StraNotizie : Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie e lascia il GF Vip: “Io lunedì me ne vado” - BITCHYFit : Gianmaria Antinolfi chiude con Sophie e lascia il GF Vip: “Io lunedì me ne vado” - zazoomblog : Furiosa lite tra Soleil e Gianmaria al Gf Vip: “Sei fuori luogo” - #Furiosa #Soleil #Gianmaria #fuori - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - DOPO L'INDIGERIBILE RECITA ALEX SOLEIL TRE NUOVE COPPIE SI FANNO STRADA NELLA CASA. Sono… - giuseppe_alto : GF Vip, Gianmaria si confida con Sophie e annuncia: 'Tre giorni e vado via' -