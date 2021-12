Gesto stoico del giocatore | gioca con il crociato rotto pur di non lasciare la squadra in dieci!

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Pawel Dawidowicz, difensore polacco del Verona, nella sfida contro il Venezia si èil. L’allenatore del Verona aveva terminato le sostituzioni e il, pur di nonlain dieci uomini, ha continuato are. Pawel Dawidowicz, Hellas Verona Il Verona in quell’occasione, si è reso protagonista di un match storico, difatti gli scaligeri hanno rimontato da 3-0 a 4-3 per la prima volta nella loro storia. I tifosi del Verona hanno apprezzato moltissimo ildelche adesso però, tornerà are nella prossima stagione calcistica. Di seguito il tweet del Verona per ringraziare ed omaggiare ...

