Genoa-Sampdoria 0-0 LIVE: tutto pronto per il Derby della Lanterna! (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Genoa e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Sampdoria 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Sampdoria 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko. Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 17ª giornataSerie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Criscito, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. Allenatore: Shevchenko.(4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...

Advertising

DiMarzio : #GenoaSampdoria, le scelte di Shevchenko e D'Aversa per il derby della Lanterna - rfutbol : Comienza Genoa - Sampdoria #Genoa #Sampdoria #SerieA - trivella : Se joga o #DerbyDellaLanterna!! Genoa v Sampdoria no Luigi Ferraris! #StarPlas - AndreaPecchia1 : Uno stadio bello come #Marassi e due curve come quelle di Genoa e Sampdoria meritano proprio due squadre forti… - Corriere : Genoa-Sampdoria: Sheva punta su Pandev, D’Aversa su Gabbiadini 0-0 -